El economista chileno Ricardo Caballero gana el Premio de Economía Rey de España

"El jurado valoró tanto su trayectoria académica y sus aportaciones a estos campos como su influencia en otros macroeconomistas, con más de 40.000 citas académicas", destacó el Banco Central español.

Caballero es 'Ford International Professor of Economics' en el MIT desde el año 2000 y su carrera incluye labores sobresalientes como la docencia en la Universidad de Columbia y consultoría en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal de Chicago.

Además, es miembro de la Econometric Society de la American Academy of Arts and Sciences, distinciones que el Banco de España destaca como "reservadas a investigadores con contribuciones excepcionales a la ciencia económica".

En su faceta académica, ha adelantado investigaciones enfocadas en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre mercados financieros y economía real.

La autoridad monetaria española resaltó entre sus contribuciones más notables "la teoría de la escasez global de activos de seguros ('safe assets'), el análisis de los desequilibrios globales y de los tipos de interés persistentemente bajos, así como el desarrollo de la denominada 'risk-centric macroeconomics', un marco para entender crisis financieras, recesiones y episodios de inestabilidad macroeconómica".

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El economista chileno ha recibido otros reconocimientos de carácter internacional como la Medalla Frisch de la Econometric Society en 2002, el Smith Breeden Prize de la American Finance Association en 2008, el Brattle Group Prize del Journal of Finance en 2014 y el Banque de France-Tolouse School of Economics Senior Prize en Economía Monetaria y Finanzas (2022).

El Premio de Economía Rey de España fue creado por la Fundación José Celma Prieto en 1986, se entrega cada dos años y en esta ocasión, su aniversario numero cuarenta, entrega al ganador una dotación económica de 72.000 euros y una réplica de la obra 'Mercurio', del escultor madrileño Francisco López Hernández (1932-2017).