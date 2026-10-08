El Ejército israelí mata a un gazatí en el norte de la Franja, según fuentes palestinas

El fallecido, que perdió la vida en un ataque de artillería israelí, fue trasladado al hospital gazatí de Al Shifa. Según confirmó a EFE el personal de este centro médico, fue identificado como Ahlam Mubarak.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

Ayer, miércoles, Israel mató a cuatro personas en distintos ataques con drones en la Franja, entre ellos a un trabajador de Defensa Civil de Gaza que, según este organismo, se dirigía a prestar ayuda a víctimas de un ataque.

El Ejército israelí afirmó que tanto el voluntario como el hombre al que acudió a prestar ayuda eran milicianos de Hamás y que este último había colocado explosivos cerca de la 'línea amarilla' a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes, que según su versión habían sacado previamente del hospital Kamal Adwan.

Pese a la tregua vigente desde hace casi un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.250 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.467 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.