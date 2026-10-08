El Gobierno francés busca calmar la revuelta con el ingreso de 3.000 profesores en liceos

En una entrevista al canal TF1, el ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, detalló una de las medidas que los alumnos exigen: no perder horas lectivas por falta de docentes.

"Gracias a un programa informático, hemos podido identificar los centros que están en una situación muy problemática. Hay 114 institutos en rojo y 400 en naranja. A partir de mañana vamos a desplegar profesores: tenemos 3.000 docentes sustitutos que no están asignados. En las próximas horas se incorporarán a estos centros", declaró Geffray.

De este modo, anunció que autoriza a los rectores "a contratar más de lo permitido, a varios cientos más (de docentes), allí donde haya necesidades", una medida que "será efectiva entre mañana y el martes" y que está cifrada en varias decenas de millones de euros de dinero público, en un momento de restricción presupuestaria en Francia.

Estos 514 centros identificados representan en torno el 15 % del total de los 3.700 que hay en Francia.

Esta medida, no obstante, tiene pocas probabilidades de frenar la revuelta. Una de sus portavoces avisó este jueves de que no pararán hasta que el Gobierno "ponga encima de la mesa 10.000 millones de euros" para la educación.

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Retrasar la entrada matutina de los alumnos y una mejora de las infraestructuras (hay registros de liceos con ratas y fugas de agua) figuran entre otras reivindicaciones prioritarias.

El titular de Educación aseguró además que el Gobierno se plantea aumentar la dotación para el sector prevista en el plan presupuestario de 2027, situada en los 64.000 millones de euros, que ya es una de las más altas de entre actuales ministerios.