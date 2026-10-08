Empleo formal en México acelera en septiembre y alcanza récord de 22,9 millones de puestos

La creación de empleo superó además los 116.765 puestos generados en septiembre de 2025 y representó un crecimiento mensual del 0,6 %, según las cifras divulgadas este jueves por el organismo.

Al cierre del mes, el IMSS contabilizó un total de 22.927.276 puestos de trabajo, de los que el 87,1 % son permanentes y el 12,9 % eventuales.

Los empleos permanentes alcanzaron también un máximo histórico, con 19.967.281 plazas.

En los primeros nueve meses de 2026, México creó 410.200 puestos de trabajo, un 1,8 % más que al cierre de diciembre, mientras que en los últimos 12 meses el aumento fue de 355.594 empleos, equivalente a una tasa interanual del 1,6 %.

El salario base de cotización promedio se situó en septiembre en 666 pesos diarios (unos 37 dólares), el mayor nivel para un mes de septiembre y el quinto más alto para cualquier mes desde que existen registros.

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Pese a esos máximos, el salario promedio disminuyó 7,1 pesos frente a los 673,1 pesos (unos 37,4 dólares) diarios de agosto.

En términos interanuales aumentó en 42,9 pesos (2,3 dólares), el cuarto mayor incremento nominal registrado para un septiembre.

Por sectores, el extractivo encabezó el crecimiento anual del empleo, con un 5,2 %, seguido de transportes y comunicaciones, con un 4,8 %, y los servicios sociales y comunales, con un 3,8 %.

En contraste, el empleo agropecuario cayó un 5,9 % interanual y el de la industria de transformación retrocedió un 0,1 %.

Baja California registró el mayor crecimiento entre los estados mexicanos, con un 8,2 %, seguida de Quintana Roo (6,7 %); Oaxaca (6,6 %), y Tabasco (5,1 %).

En contraste, Campeche presentó una caída del 6,3 % y Sinaloa del 3,8 %.

El IMSS contabilizó también 1.008.760 registros patronales, 2.479 menos que en agosto, una caída mensual del 0,2 % e interanual del 2,9 %.

El instituto reiteró que estos registros no equivalen necesariamente a empresas, por lo que una reducción no implica automáticamente cierres de negocios.

Los puestos vinculados a plataformas digitales aumentaron en 7.933 durante septiembre, hasta 207.387 y, frente a septiembre de 2025, crecieron en 81.630, un 64,9 %.

El IMSS reportó además 59.253 puestos de personas trabajadoras del hogar y 468.131 correspondientes a trabajadores independientes inscritos de forma voluntaria.