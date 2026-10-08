Esposa de Alejandro Toledo reitera pedido de indulto humanitario para expresidente de Perú

"Yo estoy acá para reportar que mi esposo está muy grave, ya es el momento de tomarlo en serio, está de acuerdo en afrontar en su casa las supuestas acusaciones que están sobre él", declaró Karp, quien reside en Israel, en una comunicación con la emisora RPP.

La ex primera dama peruana, de origen belga, aseguró que Toledo, de 81 años, "tiene que cuidar su problema cardíaco, el problema de su cáncer, por el que ha sido operado en Estados Unidos, y un grave problema nuevo de neurología", que necesitan ser tratados "por médicos muy especializados".

"Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta Keiko Fujimori que, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo, antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia", invocó.

Karp también sostuvo que "es obvio que existe una persecución política" contra su esposo y consideró que no se están respetando las leyes aprobadas por el Congreso peruano, entre ellas una que determina que los mayores de 80 años pueden cumplir sus sentencias en prisión domiciliaria o bajo vigilancia electrónica.

"Yo creo que hay venganza metida ahí", sostuvo antes de pedir que se ponga fin a "odios, venganzas y persecuciones".

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Karp, quien ha pedido en varias ocasiones anteriores el indulto humanitario para el exmandatario, también tiene una orden de captura internacional y prisión preventiva por el caso Ecoteva, referido a las compras inmobiliarias hechas desde una empresa creada en Costa Rica por su madre, Eva Fernenbug, y un testaferro del exmandatario con los aportes de Odebrecht.

Toledo cumple su condena por lavado de activos en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, donde también están encarcelados los exgobernantes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y en los últimos meses ha manifestado una serie de problemas de salud, a los que su esposa añade el estrés y la ansiedad.

El proceso judicial en su contra comenzó en 2016 cuando saltó a la luz el escándalo de los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica, pero el exgobernante no pisó la cárcel hasta 2023, cuando se concretó su extradición desde Estados Unidos, donde vivía junto a Karp.