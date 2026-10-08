Estados Unidos lidera las compras de uruguayos en el exterior y China desplaza a Hong Kong

El documento revela que este año cambió la forma en que los uruguayos realizaron compras en plataformas extranjeras, debido en buena medida a la entrada en vigor, en mayo, del conocido como "Impuesto Temu".

Mediante este, Uruguay grava con un 22 % de IVA a las compras realizadas en plataformas de internet fuera de Estados Unidos. Anteriormente, las compras de productos mediante importaciones que estaban gravadas con impuestos eran las de un monto superior a 600 dólares.

Dicho impuesto fue anunciado en 2025 por el Poder Ejecutivo en respuesta al crecimiento de adquisiciones a través de Temu y creado en la Ley de Presupuesto aprobada por el Parlamento de Uruguay ese mismo año.

En 2025, las compras en el exterior fueron por 195,5 millones de dólares y en lo que va del año estas ya alcanzan los 134 millones de dólares.

El informe sostiene que, desde 2016 a la fecha, las compras mediante franquicias acumulan un total de 650 millones de dólares, de los cuales 300 millones corresponden a 2024-2025.

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Asimismo, destaca que mientras que en 2024 el valor medio por compra fue de 113 dólares, en 2025 y lo que va de 2026 se mantiene en 101 dólares.

El informe asegura que este año hubo "cambios notorios en función del nuevo régimen impositivo" que entró en vigencia el 1 de mayo.

Entre enero y abril, las compras por franquicias rondaban los 23 millones de dólares mensuales, al tiempo que entre mayo y agosto pasaron a ser de entre 9 y 13 millones de dólares mensuales.

El cambio también se notó en los mercados: En enero de 2026 no se registraban compras a China, Hong Kong acumulaba 18,9 millones de dólares en franquicias y superaba las compras a Estados Unidos (4,1 millones de dólares), mientras que, al cierre de agosto, China acumuló 3,2 millones de dólares, Hong Kong 2,2 millones y Estados Unidos 4,2 millones.