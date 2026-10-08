Expresidente de Colombia: Latinoamérica puede alinearse con más de un proyecto político

Duque (2018-2022) intervino de manera virtual en la segunda jornada del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de los Caballeros, norte de la República Dominicana, donde habló de "las ventajas competitivas, comparativas y estratégicas que tiene América Latina" en un mundo cambiante en el que la hegemonía unipolar ha desplazado al sistema multipolar.

"Hemos llegado a la conclusión de que América Latina no tiene por qué tener alineamientos rígidos en materia geopolítica. No se trata de que América Latina esté obligada a tomar partido por uno u otro sector. América Latina comparte principios y valores con países y con grupos de países", expresó.

Duque, que participó con la expresidenta chilena Michelle Bachelet en la elaboración del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', señaló que en política exterior se puede apuntar a varios frentes.

"Tenemos valores compartidos con los Estados Unidos en la democracia, en el imperio de la ley, en la economía de mercado. Y tenemos con China un alineamiento comercial y oportunidades de inversión", señaló el exmandatario, quien subrayó que "son los principios y valores" los que pueden orientar las prioridades de cada país.

En su opinión, "la región debe tener una visión geopolítica propia en virtud de sus fortalezas, de sus necesidades y de sus objetivos" porque la estructura geopolítica no tiene que ser "de uniformismo o de pensamiento único".

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Duque expuso su visión en momentos en que la mayoría de los países latinoamericanos, con gobiernos conservadores, se han alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con iniciativas suyas como el Escudo de las Américas, para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región.

"Los países podrán tener sus énfasis y deben tener sus énfasis en función de su soberanía. Pero tenemos que llegar a acuerdos viables, prácticos, realizables en materia comercial, de inversión, de portabilidad pensional, de seguridad, de lucha contra el crimen transnacional, de movilización de recursos financieros y también de eliminación de pobreza", expresó.

Según el expresidente colombiano, mientras más comercio, inversión e interdependencia tengan los países, podrán navegar con mayor autonomía y enfrentar "volatilidades que antes no se vislumbraron en los escenarios conocidos dentro de lo que se entendía como la dinámica del multilateralismo".

Eso puede hacerse "independientemente de si nos gobierna la izquierda, la derecha, el centro, los independientes o los 'outsiders'", manifestó.