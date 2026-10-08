Filipinas agiliza los divorcios de filipinos con extranjeros fuera del país

Esta reforma, que entrará en vigor quince días después de su publicación oficial, busca dejar de exigir a la pareja implicada que demuestre ante el juez de la nación asiática qué dicen las leyes del país donde se separaron.

El objetivo es "eliminar barreras innecesarias y facilitar que los filipinos ejerzan sus derechos bajo la ley", apuntó en un comunicado la Corte Suprema, que precisa que los afectados "solo necesitarán probar que el divorcio extranjero tuvo lugar".

Hasta ahora, los filipinos que pedían reconocer un divorcio obtenido en otro país debían probar que la ruptura se había producido y explicar además qué establecía la ley de ese territorio. Un trámite complicado que obligaba a conseguir textos legales extranjeros certificados y traducidos.

La situación afectaba sobre todo a los trabajadores filipinos en el extranjero, a quienes probar la ley de otro país les resultaba "difícil", manifestó la corte.

Con esta reforma, el juez dará por hecho que el divorcio deja al cónyuge extranjero libre para casarse otra vez, y con ello también al filipino, con ciertas excepciones recogidas por la ley.

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La corte recordó que la reforma no cambia el fondo de la ley. Seguirá siendo necesaria una petición judicial de reconocimiento, y un juez podrá rechazarla si hubo fraude, si alguna de las partes no fue notificada, si el tribunal extranjero no era competente o si existe un error grave, según señaló el texto.

Filipinas y el Vaticano son los únicos estados sin una ley de divorcio general. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto en 2024, pero el Senado no lo ratificó antes del fin de la anterior legislatura, y en el actual Congreso ninguna iniciativa ha prosperado.

A pesar de ello, existen leyes especiales en el país que contemplan excepciones y permiten el divorcio para los filipinos musulmanes y minorías indígenas.