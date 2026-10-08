Filipinas aprueba un acuerdo de tropas con Francia, el primero con un país de la UE

La Cámara Alta aprobó en tercera y última lectura, con 17 votos a favor y ninguno en contra, la resolución que respalda el pacto, firmado en París el pasado marzo por el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., y la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin.

El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Visitantes (SOVFA), que aún debe completar el proceso de ratificación en Francia antes de entrar en vigor, establece el marco legal para la presencia de tropas de un país en el territorio del otro y define la jurisdicción penal sobre los militares que cometan delitos.

Francia se suma así a Estados Unidos -el mayor aliado militar de Manila-, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá como sexto país con un pacto de este tipo con Filipinas, y se convierte además en el primero dentro de la Unión Europea.

"Para Filipinas, no tenemos otra opción, porque nuestros territorios están bajo una fuerte presión debido a los actos unilaterales e ilegales de China", afirmó Teodoro Jr. en septiembre durante la sesión en la que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó el acuerdo, según recogió el medio local Daily Tribune.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Vietnam, Malasia, Brunéi, Taiwán y especialmente Filipinas, con la que mantiene una activa disputa diplomática alentada por numerosos incidentes que las partes califican de provocaciones o violaciones de soberanía.

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Francia, con territorios en el Pacífico como Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, ha estrechado sus lazos militares con Filipinas desde que ambos países firmaron una carta de intención en diciembre de 2023, mientras Manila plantea ya un acuerdo similar con el Reino Unido.