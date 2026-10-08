Ghana presentará su candidatura para unirse al grupo BRICS de economías emergentes

En declaraciones recogidas por medios locales y según confirmó a última hora del miércoles Ablakwa en la red social X, el ministro afirmó que "el Gobierno del presidente John Dramani Mahama (jefe de Estado ghanés) ha decidido que Ghana se unirá a los BRICS".

Ablakwa hizo este anuncio durante una visita oficial al país africano de su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

"Creemos que unirnos a la India en los BRICS nos brindará oportunidades económicas, diversificará nuestra base y nuestras alianzas y nos permitirá además una mayor cooperación en el marco del sur global, en lo que respecta a las relaciones Sur-Sur", aseveró.

De aprobarse su candidatura, Ghana se uniría a la creciente lista de países que se han integrado en el grupo en los últimos años.

Los BRICS están integrados actualmente por once miembros plenos (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia), a los que se suman países con la categoría de "socios": Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Bolivia y Cuba.

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Esa categoría intermedia fue creada en 2024, después de que los BRICS protagonizaran su mayor ampliación desde su creación y tras la cumbre celebrada en agosto de 2023 en Johannesburgo (Sudáfrica).

Entonces, se aprobó también la membresía de Argentina, pero su presidente, el ultraliberal Javier Milei, comunicó formalmente en diciembre de 2023, tras acceder a la jefatura del Estado, que no se uniría al bloque.

Brasil, Rusia, la India y China crearon en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010 añadiendo al acrónimo la letra S.