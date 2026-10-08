Kering y LVMH elevan a 18 años el mínimo para modelos adultos y toman medidas antiacoso

La nueva norma entrará en vigor en la Semana de la Moda de París de 2027 y sustituye a la carta acordada una década antes, que fijaba el mínimo en 16 años, según anunciaron en un comunicado conjunto. Kering ya había elevado ese límite a 18 años en 2019, mientras que LVMH lo mantenía en 16.

La nueva carta establece tolerancia cero frente al acoso, los abusos y cualquier forma de violencia, incluida la de carácter sexista o sexual.

También refuerza los controles durante los cástines y las sesiones, especialmente en situaciones de desnudez o semidesnudez, y los mecanismos de denuncia y protección de testigos.

Ambos grupos mantendrán además su compromiso contra la extrema delgadez, excluyendo las tallas inferiores a la 34 francesa para mujeres y la 44 para hombres.

La iniciativa conjunta también refuerza los compromisos de inclusión y no discriminación.