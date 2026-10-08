La depreciación del peso añade presión a empresas mexicanas ante el aumento de sus costos

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios al productor aumentaron un 4,05 % anual en septiembre, mientras que la moneda mexicana perdió un 6,38 % de su valor frente al dólar durante ese mismo mes, su mayor caída mensual desde junio de 2024.

La moneda mexicana terminó el mes en 18,08 unidades por dólar, lo que encarece las compras en el extranjero para las empresas que deben pagar materias primas, maquinaria o mercancías en la divisa estadounidense.

Andrés Romero, director general de Bridge Horizon, firma especializada en financiamiento empresarial, señaló que la volatilidad cambiaria ha obligado a las compañías con las que trabaja a revisar sus decisiones en plazos más cortos.

“Lo que cambió en septiembre no fue solo el volumen de consultas, sino la urgencia: empresas que antes planeaban por trimestre ahora necesitan revisar sus decisiones para las próximas semanas. El movimiento del dólar está obligándolas a reconsiderar presupuestos, compras y compromisos con proveedores”, afirmó.

El directivo explicó que las fluctuaciones del tipo de cambio dificultan fijar precios y calcular costos, pues el valor del dólar puede cambiar entre el momento de acordar una compra y aquel en que se realiza el pago.

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La situación tiene especial importancia para México por su estrecha relación comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial, y por la dependencia de insumos importados de numerosas industrias manufactureras.

Para los exportadores, un peso más débil puede elevar los ingresos al convertir sus ventas en dólares a moneda nacional, aunque esa ventaja disminuye cuando también necesitan importar materiales o maquinaria.

La depreciación de septiembre llevó a varias instituciones financieras a revisar sus previsiones cambiarias para el cierre de 2026.

Entre ellas, Société Générale elevó su estimación a 18 pesos por dólar, mientras Morgan Stanley la situó en 18,25 para el cuarto trimestre y Banco Base en 18,20.

Por su parte, la economista Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, advirtió este jueves de que las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en México podrían seguir presionando al peso.

El escenario coincide con un repunte de la inflación anual mexicana, que aumentó al 3,45 % en septiembre, desde el 3,26 % registrado en agosto.

Banamex prevé que la reciente depreciación de la moneda podría reflejarse en los precios al consumidor hasta 2027.