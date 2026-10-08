La Olacde y la UE refuerzan cooperación energética regional con plan hasta 2028

El Plan de Acción de Cooperación Energética fue acordado en el marco del Memorando de Entendimiento firmado por ambas partes en mayo de 2025, y se presentó durante el evento regional que se desarrolla en Santo Domingo organizado por la Olacde, informó este jueves un comunicado oficial.

Entre las principales acciones de este plan figuran la preparación de proyectos de interconexión eléctrica, incluidos estudios de prefactibilidad y estructuración de iniciativas, así como la actualización del Plan Regional de Interconexión Eléctrica de Olacde.

La cooperación también contempla el intercambio técnico para avanzar en la integración gasífera y actividades de planificación energética, como talleres, intercambio de metodologías y capacitación de especialistas, de acuerdo con un comunicado.

En materia regulatoria, ambas partes promoverán el intercambio de experiencias entre autoridades, reguladores y operadores de sistemas de transmisión.

El plan incluye la participación de organismos técnicos, agencias nacionales de energía, reguladores, operadores y empresas de los países miembros de la UE en las distintas líneas de trabajo.

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La iniciativa contempla además asistencia especializada, estudios conjuntos y apoyo para la identificación y preparación de proyectos, así como la posibilidad de movilizar recursos técnicos y financieros para iniciativas consideradas prioritarias.

La Olacde, que agrupa a 27 países de América Latina y el Caribe, y la UE buscan con esta agenda fortalecer las capacidades regionales y avanzar en proyectos de infraestructura que contribuyan a una mayor integración energética entre ambas regiones.