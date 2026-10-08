La OMM alerta de un El Niño que elevará las temperaturas en gran parte del planeta

Según las observaciones, este fenómeno se está intensificando rápidamente y continuará haciéndose más fuerte hasta alcanzar su máxima intensidad en diciembre, aunque no acabará allí.

La OMM y varios centros meteorológicos nacionales e internacionales coinciden en señalar que existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño persista hasta febrero de 2027.

"Esto no significa que en todos los lugares vaya a hacer más calor de lo habitual todos los días, pero sí indica una señal estacional clara que aumenta la probabilidad de episodios de calor extremo y de impactos relacionados con las altas temperaturas", recalcó la organización científica de la ONU.

Las predicciones indican que las temperaturas de la superficie del océano Pacífico en sus zonas tropical central y oriental podrían alcanzar entre octubre y diciembre niveles récord desde que existen observaciones, con un probable incremento de +3,7 grados centígrados, con un máximo previsto alrededor de diciembre.

Esta previsión supera ampliamente el anterior récord, que fue de +2,6 grados, registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016, cuando también se producía un episodio de El Niño.

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La anomalía ya fue de +1,6 grados el pasado junio y de +2,5 grados en agosto, lo que refleja la rápida intensificación del fenómeno, señaló la organización.

Las lluvias también cambiarán en distintas partes del mundo y la OMM prevé más precipitaciones de lo habitual en el Pacífico ecuatorial central y oriental, el Cuerno de África, partes de Asia Central y oriental, el norte de la península Arábiga, algunas zonas de Norteamérica y el sureste de Sudamérica.

Por el contrario, se esperan menos lluvias de lo normal en el Pacífico occidental, el Atlántico ecuatorial, el subcontinente indio, el sur de Centroamérica, partes del Caribe y el noroeste de Sudamérica, así como en zonas del Pacífico sur hasta el extremo meridional de Sudamérica.

Al comunicar estos datos, la OMM ha subrayado que sus previsiones describen tendencias estacionales y probabilidades y no sustituyen a los pronósticos meteorológicos nacionales y locales.

Su objetivo es proporcionar información con la mayor anticipación posible para ayudar a los países y a los sectores expuestos a prepararse ante los riesgos de temperaturas extremas, sequías e inundaciones.