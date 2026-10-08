Legendario salsero Andy Montañez lanza disco tributo de boleros que grabó Ismael Rivera

"Los boleros que Ismael cantó son grandiosos. Para mí es un honor poder mantener vivo su legado interpretándolos. Este es un proyecto que hemos trabajado con mucha admiración, agradecimiento y respeto", expresó Montañez en un comunicado.

El repertorio está compuesto por 'El Incomprendido', 'Tonto del amor', 'Si yo pudiera aconsejarte', 'Déjala', 'Amor salvaje', 'Angélica', 'Ama', 'Fantasía sideral', 'Si yo pudiera' y 'En mi Viejo San Juan'.

El disco incluye encuentros vocales con cinco voces femeninas de tres de las Antillas Mayores: Omara Portuondo, de Cuba; Milly Quezada, de República Dominicana; y las puertorriqueñas iLe, Jacqueline Capó y Nayeli Selene.

A sus 84 años, Montañez, conocido como 'El Niño de TrasTalleres', culmina así un proyecto discográfico que había imaginado durante décadas.

La producción y dirección musical estuvieron a cargo del bajista Ramón Vázquez Martirena, quien reunió a músicos y arreglistas de amplia trayectoria para desarrollar nuevas versiones que parten del bolero y dialogan con elementos del jazz.

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"Aquí hay una producción con un significado muy especial para Andy y para la historia musical que lo une a Ismael Rivera. Trabajamos estos boleros desde la personalidad y el atrevimiento musical de Andy, explorando nuevos colores sin perder la esencia y la emoción de las canciones", explicó Vázquez Martirena.

Para Montañez, el proyecto tiene también un profundo significado personal.

Rivera fue uno de sus grandes referentes musicales y una figura que, según ha recordado en distintas ocasiones, le brindó apoyo durante sus primeros años de carrera.

"Del sonero, sus boleros y su inspiración, y de este Niño de TrasTalleres, para ustedes como siempre, todito mi corazón", canta Montañez en uno de los soneos que resume el espíritu del homenaje.

'Boleros que cantó el Sonero Mayor' es la tercera producción independiente de Montañez, publicada por Morocho Records.

La edición física estará disponible próximamente en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, la Claritienda del Semanario Claridad y a través de la Fundación Ismael Rivera.