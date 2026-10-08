Liberados en Nigeria veinte jóvenes secuestrados hace una semana en dos autobuses

Los jóvenes, que se dirigían desde el estado de Oyo (suroeste) hacia sus campamentos de orientación en el estado de Abia (sur), fueron liberados este miércoles después de permanecer siete días en manos de sus secuestradores, indicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado que publican este jueves medios locales.

Las víctimas fueron rescatadas en la localidad de Amakohia Ubi, estado de Imo (sur), tras "continuas operaciones de búsqueda", señaló el portavoz policial Ani Iniedu, al precisar que fueron "trasladadas para recibir una evaluación médica y la atención necesaria".

Las autoridades no han explicado, por el momento, las circunstancias de la liberación ni si se produjeron detenciones o si se pagó algún rescate.

Las víctimas están bajo tratamiento médico en un hospital del Departamento de Servicios del Estado (DSS, servicios de inteligencia nigerianos) en Owerri, capital de Imo.

El director general del NYSC, general de brigada Olakunle Oluseye Nafiu, acudió al centro acompañado por responsables de la Policía, el DSS y el Ejército para comprobar su estado.

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Los jóvenes fueron secuestrados el pasado 1 de octubre en la carretera Owerri-Onitsha, cerca de Umunoha (sureste), cuando hombres armados atacaron los vehículos en los que viajaban.

Los secuestradores exigieron inicialmente 50 millones de nairas (unos 30.000 euros) por cada víctima, cantidad que posteriormente redujeron a cinco millones (unos 3.000 euros), según medios locales.

Las fuerzas de seguridad desplegaron una operación de búsqueda y localizaron mediante drones el supuesto escondite de los secuestradores, aunque inicialmente no pudieron acceder a la zona debido a la presencia de "artefactos explosivos improvisados".

El gobernador de Imo, Hope Uzodimma, agradeció a las fuerzas de seguridad su actuación y aseguró que los detalles de la operación se mantuvieron en secreto para no poner en peligro a las víctimas.

Nigeria sufre frecuentes secuestros a cambio de rescates perpetrados por bandas criminales, especialmente en el norte y centro del país, aunque este tipo de ataques también se registran en los estados del sur.