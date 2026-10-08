Los ataques a buques en Ormuz llegan a máximos anuales y cae un 27 % el tránsito de crudo

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó de que diez buques cisterna fueron atacados en Ormuz entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, lo que, según un informe enviado este jueves a EFE por la consultora Kpler, supone la cifra semanal más alta registrada este año.

En este contexto, el volumen de crudo que atraviesa el estrecho cayó esa semana un 27 % desde el máximo registrado en tiempos de guerra, indicó en el informe de Kpker el responsable de datos de mercado global de crudo y geopolítica de la firma, Emmanuel Belostrino.

Las rutas alternativas a Ormuz, principalmente desde terminales en la costa del golfo de Omán y en el mar Rojo, permitieron, no obstante, "mantener el total" de exportaciones de crudo de Oriente Medio en niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los ataques no han cesado en los últimos días, con cuatro más contabilizados en Ormuz desde el 4 de octubre.

La UKMTO indicó que proyectiles y drones de origen desconocido alcanzaron las embarcaciones en la vía clave para el comercio energético mundial, lo que provocó incendios y evacuaciones.

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Según el organismo, la mayoría de incidentes se produjeron "en el lado omaní" de Ormuz, vía que antes de la guerra canalizaba el 20 % del petróleo mundial y que Teherán ha convertido en su principal medida de presión con Washington, que ha establecido una ruta meridional cercana a Omán.

El 40 % de las exportaciones petroleras de Oriente Medio evitan ahora cruzar Ormuz, dijo a EFE recientemente la analista sénior de petróleo de Kpler afincada en Singapur Muyu Xu.

A pesar de la caída del volumen de petróleo que transita por el estrecho, en el informe Belostrino subrayó que las exportaciones totales desde la región han podido recuperar niveles cercanos a los previos a la guerra con rutas alternativas, principalmente en el golfo de Omán y el mar Rojo.

Las exportaciones petroleras desde Oriente Medio superaron en septiembre los 17 millones de barriles diarios, frente a los 11,65 mbd de agosto, acercándose al promedio de 18 mbd registrado en 2025.

Arabia Saudí, por ejemplo, desvía parte de sus exportaciones hacia el oeste, sumando volumen de carga en sus puertos del mar Rojo.

"El riesgo ya está reflejado en los precios, no ha paralizado el mercado (...) y Kpler espera que el tráfico por Ormuz siga normalizándose sin necesidad de un acuerdo político" en el marco del conflicto, apuntó Belostrino.