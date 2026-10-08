Los hitos previos al 29N que pueden marcar la campaña electoral en España

Uno de los principales hitos será la votación en la Diputación Permanente del Congreso de los dos nuevos decretos ley en materia de vivienda, similares a los que decayeron la semana pasada y que provocaron que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, adelantara las elecciones.

Mientras, las acampadas y las protestas siguen en las calles de varias ciudades españolas, espoleadas ahora por la muerte este miércoles de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la casa en la que había vivido más de siete décadas en Madrid supuso un punto de inflexión y encendió la movilización en reclamo de soluciones a la crisis de la vivienda.

De la crisis de la vivienda deriva también la huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas y convocada por las principales centrales sindicales, fijada para el 11 de noviembre, a las puertas del inicio oficial de la campaña electoral, dos días después.

La patronal CEOE ha cuestionado la legalidad de esta protesta al considerarla política, pese a que los sindicatos dicen convocarla por una mejora salarial que facilite el acceso a la vivienda.

La gestión de la crisis migratoria de Ceuta marcará sin duda la precampaña, con la histórica visita de los reyes a esa ciudad autónoma norteafricana prevista para el 13 y el 14 de octubre.

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Felipe VI y Letizia viajarán por primera vez a Ceuta y Melilla, y estarán acompañados por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único para coordinar la respuesta de las administraciones tras la entrada irregular en la primera ciudad de alrededor de 80.000 migrantes a finales de julio a través de la frontera con Marruecos.

No es segura la vuelta a España del expresidente de la Generalitat (gobierno regional catalán) Carles Puigdemont antes de las elecciones, pero, de producirse, tendría un destacado impacto mediático y político.

Puede ocurrir en cualquier momento, una vez que el Tribunal Constitucional ha incluido la malversación en la amnistía y que el Tribunal Supremo ha retirado la orden de búsqueda y captura que pesaba contra él.

Otras decisiones judiciales marcarán previsiblemente también la agenda política, como la instrucción del caso Plus Ultra, que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En el llamado "caso Leire", el juez Santiago Pedraz debe decidir si imputa al Partido Socialista (PSOE) por financiación ilegal, como pidió el conservador PP, mientras que la jueza María Tardón continúa su investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Otras causas no se decidirán antes del 29N pero su instrucción seguramente influirá en la campaña: las hijas de Zapatero están citadas como investigadas el día después de los comicios y el juicio con jurado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, no se prevé antes de fin de año.

En manos del Supremo está el derecho a voto de muchos españoles que han logrado la nacionalidad al amparo de la denominada 'ley de nietos', lo que ha provocado un aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) que han recurrido, entre otros, la ultraderecha de Vox.

El alto tribunal decidió suspender cautelarmente el derecho a voto de quienes no acreditaran que eran descendientes de exiliados españoles y, tras recurrir la Abogacía del Estado, dio un plazo improrrogable a las partes para que presenten alegaciones que termina este jueves.

El 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la trigésima Cumbre Iberoamericana, a la que el Gobierno espera que asista el grueso de los líderes de una región que en los últimos años ha girado mayoritariamente a la derecha.

Además, antes del 29N hay elecciones destacadas en otros países, como los comicios de medio mandato en Estados Unidos, previstos para el 3 de noviembre; la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, el 25 de octubre, y las legislativas en Israel dos días más tarde.