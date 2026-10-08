Los precios en Chile suben 0,4 % en septiembre y la inflación se ubica en 4,1 % interanual

En los datos de la inflación publicados por el organismo destacan el alza en las divisiones de “alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de seguros y servicios financieros”.

“Ocho de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia”, explicó el INE.

El informe expone que, entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron el transporte con 0,9 % y alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,6 %.

El alza más importante en el transporte se registró en los combustibles para vehículos personales con 3,7 % y para el transporte de pasajeros por carretera con 2,9 %, detalla el balance.

“Transporte consignó alzas mensuales en siete de sus once clases. De los 25 productos que componen la división, 13 consignaron incrementos en sus precios, destacando gasolina 2,7 %, seguido de petróleo diésel 10,2 %”, describió la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El precio de la gasolina en Chile ha registrado aumentos sucesivos desde mediados de agosto que acerca los costos a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo pasado, cuando el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast aplicó el denominado “bencinazo”, en el inicio del conflicto en Oriente Medio.

En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un incremento mensual en nueve de las 15 clases que componen la división, y el de mayor impacto fue las hortalizas, legumbres y tubérculos con precios que subieron 4,1 %, mientras que en las frutas y frutos secos fue de 3,1 %.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó seguros y servicios financieros con -5,9 %.

La división presentó descensos en una de sus dos clases, que corresponde a los seguros con -7,7 %.

La administración de Kast logró la aprobación de una reforma económica y tributaria, a inicios de agosto, que incluye rebajas de impuestos a las empresas y con la que busca elevar el crecimiento hasta el 3,5 % al final del mandato, y que está pronta para su promulgación.

El Banco Central de Chile recortó su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,25 % y 0,75 %.

La economía de Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.