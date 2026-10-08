Ministro español advierte que sin la Ley de Nietos las elecciones tendrán "censo alterado"

La medida cautelar que paraliza la aplicación de esa ley equivale a que "400.000 españoles quedarán privados del derecho al voto", dijo Bolaños en un diálogo en las jornadas que sobre la Guerra Civil se celebran en Sevilla (sur).

"Le estamos pidiendo con todo el respeto al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes esa cuestión, porque imagine el escenario: se va a las elecciones, se vota y después se decide que la demanda no tenía ningún sentido y que esas 400.000 personas tenían que haber votado", añadió.

También señaló que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo (Partido Popular, PP, centroderecha), se ha pronunciado favorablemente a conceder a la nacionalidad a los descendientes de quienes salieron de España por la Guerra Civil y la dictadura y que "hay un amplio consenso" sobre esa medida.

Recordó que la ley es de 2022 y que "durante cuatro años ha sido pacífica y no ha dicho nadie ni pío e incluso ha habido gente que ha votado en las elecciones de 2023 y en las autonómicas".

"Y ahora, sin embargo, todo nace de un bulo que es que se va a hacer un gran pucherazo, sin ninguna prueba, totalmente delirante, y de ahí nace que organizaciones ultraderechistas lo llevan al Tribunal Supremo para paralizar ese derecho al voto", añadió.

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La llamada Ley de Nietos en España es el nombre con el que se conoce a una parte de la Ley de Memoria Democrática que permite solicitar la nacionalidad española, y por tanto el derecho a voto, a determinadas personas descendientes de españoles.