Mongolia autoriza abatir a 27 osos pardos tras un ataque mortal en Ulán Bator

Seis ejemplares ya fueron abatidos en virtud de las autorizaciones, que contemplan la intervención bajo supervisión policial para reducir los riesgos que supone la presencia de los osos en zonas habitadas, según la agencia estatal Montsame.

La decisión se tomó después de que un oso atacase mortalmente a una persona en el área de Uliastai, perteneciente al distrito de Bayanzurkh, en la capital de Mongolia.

Los servicios de emergencias recibieron una alerta en la madrugada de este jueves y desplegaron un operativo conjunto con la policía y las autoridades medioambientales.

Además, según Montsame, una persona atacada por un oso fue operada de urgencia y permanecía en estado grave, aunque la agencia no ha precisado si este caso estaba relacionado con el ataque mortal.

Las autoridades han registrado 754 avisos relacionados con la presencia de osos en distintas zonas del país, más del 80 % correspondientes a crías o a hembras acompañadas de oseznos, según datos oficiales.

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En Ulán Bator se contabilizaron este año 28 alertas, de las que 24 fueron confirmadas, frente a dos avisos en 2018 y uno en 2019.

El Gobierno ha decidido destinar 1.800 millones de tugriks (unos 446.400 euros) a medidas de protección, entre ellas armas tranquilizantes, redes de captura y combustible para vehículos de vigilancia.