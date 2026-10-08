Petróleo de Texas cierra en 91,49 dólares pendiente de ataques de Irán a buques petroleros

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,21 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo se mostró alertado después de que el organismo británico de monitorización de comercio marítimo, UKMTO, informara que, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, diez buques cisterna fueron atacados en Ormuz, lo que, según un informe enviado este jueves a EFE por la consultora Kpler, supone la cifra semanal más alta registrada este año.

Además, según recoge CNBC, nueve buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz y sus alrededores durante la última semana, lo que amenaza las esperanzas de recuperación del flujo de crudo a través del estrecho.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no iniciará ataques contra Irán "en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", que se celebrarán en el país el 3 de noviembre, y afirmó que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán.

Antes, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que su país responderá a la última propuesta realizada por Estados Unidos para poner fin a la guerra y mantuvo que los contactos entre las dos partes continúan a través de intermediarios.