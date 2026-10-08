Policías de Bolivia se capacitarán para combatir el crimen en la frontera con Brasil

El curso contra el "narcoterrorismo" se inaugurará el próximo lunes en la Academia Nacional de Policías (Anapol) en La Paz y será impartido a unos 120 agentes "recién graduados", dijo a los medios el viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado.

Tras completar la capacitación, estos tenientes y sargentos serán trasladados "a cuatro regiones de la frontera con Brasil", que es el lugar donde "más problemas" de "narcoterrorismo" se han generado en el país, agregó Maldonado, quien asumió el miércoles la conducción de ese viceministerio.

El curso se enmarca en el llamado 'Plan Fronteras Seguras', puesto en marcha en agosto por el Gobierno para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, tras una ola de violencia en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país.

Maldonado señaló que la estrategia contra el crimen "también involucra la participación activa de la población civil", por lo que se organizará una "mesa" de trabajo con sectores como los productores de castaña, ganaderos, "mototaxistas" y comerciantes que viven en las zonas fronterizas.

El 'Plan Fronteras Seguras' se presentó tras una serie de hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz en los últimos meses, incluidos los asesinatos a tiros de cuatro civiles y un agente de inteligencia en la población de San Matías en agosto.

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El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) por el control de rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

El Gobierno de Paz anunció hace unas semanas que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.

La semana pasada, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció la creación de dos unidades de élite en zonas cercanas a la frontera con Brasil, con apoyo de Estados Unidos, para combatir la violencia atribuida a organizaciones vinculadas al narcotráfico.