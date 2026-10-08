Presidente taiwanés promete ante legisladores de EEUU reforzar la autodefensa de la isla

Ante el primero de los grupos, de tres miembros y encabezado por el congresista demócrata Brendan Boyle, Lai aseguró que Taiwán "continuará incrementando su presupuesto de defensa y fortaleciendo sus capacidades de autodefensa, y espera profundizar aún más la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos para contribuir conjuntamente a la paz y la estabilidad en la región", según un comunicado de la Presidencia isleña.

El mandatario denunció que en los últimos años, China "ha recurrido a operaciones militares, incursiones en zonas grises, extralimitación de funciones y represión transnacional para intentar alterar el statu quo".

Lai confió en "profundizar aún más" la cooperación en defensa con EE.UU. "pasando de la adquisición de material militar a la investigación, el desarrollo y la producción conjuntos" en áreas como el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) y sistemas antidrones o el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones militares.

Además, reiteró el compromiso taiwanés con el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales con Washington, para lo que espera que el Congreso estadounidense agilice la aprobación del Convenio para Evitar la Doble Imposición "con el fin de reducir aún más las barreras a la inversión".

Boyle, por su parte, mencionó en su intervención los "valores compartidos" que unen a Taiwán y EE.UU., entre ellos "un firme compromiso con la libertad y los derechos humanos".

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Lai recibió en una segunda reunión a una delegación encabezada por el senador Michael Bennet, activo en el apoyo a la isla y parte de iniciativas como la Ley de las Seis Garantías para Taiwán, que respalda la mayor institucionalización de los compromisos de Washington respecto a este territorio.

El gobernante volvió a mencionar la decisión de aumentar las capacidades de autodefensa y la inversión en este ámbito y su deseo de estrechar la cooperación con Washington. Dicho incremento busca, según la nota oficial, "transformar el enfoque de defensa de Taiwán".

Mientras, Bennett calificó a Taiwán como "una de las democracias más fuertes y dinámicas del mundo" y consideró que "la resiliencia del pueblo taiwanés y su determinación de construir una sociedad libre y abierta son pilares fundamentales para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto".

"Taiwán no está sola, ni lo estará jamás", sentenció el senador.

Las reuniones se producen menos de dos semanas después de la cumbre entre Trump y Xi en Washington, en la que, según Pekín, el presidente chino instó a EE.UU. a "oponerse" a la independencia de Taiwán, cuya soberanía China reclama.

Además, Washington todavía no ha dado luz verde a un paquete de armas para Taiwán valorado en 14.000 millones de dólares, mientras Taipéi ha propuesto para 2027 un presupuesto de Defensa récord de 1,12 billones de dólares taiwaneses (unos 35.300 millones de dólares).