Protestas en Serbia por limitaciones al voto en el exterior en las próximas legislativas

Una treintena de diplomáticos serbios publicaron esta semana una carta abierta en la que denuncian que la cantidad de centros de votación fuera del país es insuficiente ante el interés por votar de la diáspora serbia.

"Diáspora, perdón. Las puertas que se os han cerrado no las cerró nuestra mano", dicen los diplomáticos en un comunicado difundido por la emisora regional N1.

Critican que, pese al fuerte aumento del número de serbios en el exterior que se han registrado para votar (más de 106.000 frente a unos 40.000 en las elecciones de 2023), no se estén habilitando suficientes centros de votación, sobre todo en países donde la oposición podría recibir muchos votos.

Algunos lugares donde se pudo votar en las elecciones anteriores (2023) no estarán disponibles esta vez, como los abiertos entonces en Bucarest, Bratislava, Sofía, la ciudad canadiense Vancouver o las ciudades suizas de Ginebra y Lugano, entre otras.

El semanario ‘Vreme’ de Belgrado denuncia que si un serbio de Vancouver quiere votar, tendrá que viajar cuatro horas y media en avión para llegar a Toronto, a 3.355 kilómetros.

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En España, solo se prevé habilitar dos centros, ambos en Madrid.

En este contexto, la oposición critica que nueve de doce centros de votación que se habilitarán por primera vez están en Bosnia-Herzegovina están en la parte serbia, justo donde el gobernante partido serbio SNS y el expresidente Aleksandar Vucic cuentan con un fuerte apoyo.

El miércoles por la tarde, más de mil manifestantes se concentraron delante de la sede de la Comisión Electoral de Serbia (RIK) en Belgrado para expresar su malestar por las condiciones del voto en el exterior.

Los 93 centros de votación en el exterior, situados en embajadas y consulados de Serbia en distintas partes del mundo, permanecerán abiertas sólo durante las horas de votación en Serbia, o sea, entre las 06.00 y las 19.00 GMT.

Debido a las diferencias horarias, algunos votantes tendrán que votar durante la noche o madrugada en sus respectivos países, como en Estados Unidos o Australia, donde viven decenas de miles de serbios.

Los estudiantes, que protestaron contra el régimen del presidente, Aleksander Vucic, durante casi tres años, sostienen que se trata de un conjunto medidas destinadas a obstaculizar el voto de los serbios residentes en el extranjero.

"No son ciudadanos de segunda clase", afirmó uno de los estudiantes durante la protesta frente a las oficinas de la RIK, citado por el portal de noticias 021.rs.

Dusan Vucicevic, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de Belgrado, declaró a medios locales que el Gobierno apuesta claramente por "reducir el número de votos que irían a la Lista Estudiantil".

El ministro de Exteriores, Marko Djuric, rechazó esas críticas y calificó de "mentira completa" las acusaciones de que su Ministerio esté obstaculizando el voto.

"Quienes repiten esa mentira deberían avergonzarse", escribió el ministro en la red social X, donde destacó que en 2012 apenas unas 6.000 personas votaban en el exterior, frente a las más de 100.000 registradas este año.

Los intentos de presentar el trabajo del Ministerio de Exterior relacionados con las elecciones como un "sabotaje no constituyen una crítica a las instituciones, sino una campaña política basada en engaños y falsedades", dijo el ministro.

El censo de 2022 contabilizó unos 6,6 millones de residentes en Serbia, mientras que el censo electoral actual contiene unos 6,4 millones de nombres.

La Oficina de Estadística de Serbia registró en el censo de 2022 unos 300.000 ciudadanos "ausentes durante un año o más", aunque existen estimaciones de que entre 800.000 y un millón de serbios viven en el exterior.