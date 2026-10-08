RSF rinde homenaje en memorial a 56 periodistas asesinados en Gaza, Ucrania y A.Latina

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, inauguró la nueva estela del Memorial de los Reporteros de Guerra de Bayeux, en presencia de familiares de varios de los periodistas asesinados. La ceremonia se celebró durante la 33 edición de los Premios Bayeux-Calvados-Normandía para corresponsales de guerra.

De los 56 nombres grabados en el memorial, 27 corresponden a periodistas palestinos y libaneses. RSF dedicó una atención especial a los profesionales muertos en Gaza y a las dificultades de sus familiares para hacer oír sus voces fuera del enclave.

La violencia contra periodistas también fue destacada en América Latina, donde México ha registrado ocho periodistas asesinados desde comienzos de 2026, mientras que en Colombia fue homenajeado Cristian Hernando Herrera Nariño, periodista que durante más de dos décadas investigó el crimen organizado, la corrupción y la violencia armada y que fue asesinado el 6 de junio.

"Los depredadores están ganando terreno", Bruttin, quien sostuvo que los periodistas deben mantenerse fieles a los hechos y no a los poderes políticos.

Entre los asistentes estuvo también Ilya Politkovsky, hijo de la periodista rusa Anna Politkovskaya, asesinada hace exactamente 20 años tras documentar la guerra de Chechenia y denunciar abusos de las autoridades rusas.

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El Memorial de los Reporteros de Guerra de Bayeux fue inaugurado en 2006 en colaboración con RSF para honrar a los periodistas y reporteros asesinados mientras ejercían su profesión.