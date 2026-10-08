Sefcovic se reúne con titular de Comercio en Pekín y pide resultados "tangibles" con China

"En Pekín, reunido con mi homólogo", escribió Sefcovic en la red social X junto a una imagen de ambos responsables estrechándose la mano ante las banderas china y europea.

El comisario afirmó que, tras "tres meses intensivos de interacciones", las dos partes trabajan "duro" para reequilibrar el comercio bilateral, y subrayó que es "crucial" que la primera fase de las conversaciones dentro del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión ofrezca "resultados tangibles".

Horas antes, Sefcovic había señalado que iniciaba su visita con un objetivo: "Comenzar a reequilibrar" el déficit comercial "insostenible" de la UE con China, y aseguró que había escuchado directamente a empresas europeas en el país asiático, que reclamaron mejor acceso al mercado chino y mayor seguridad económica.

La visita, que continuará el viernes, llega después de meses de tensión por el déficit comercial europeo, que alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, y por las denuncias de Bruselas sobre la sobrecapacidad china en sectores como los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o los productos químicos.

Uno de los asuntos más sensibles es el automóvil. Según el Financial Times, China rechazó antes del viaje una propuesta europea para restringir voluntariamente sus exportaciones de vehículos híbridos al bloque, que Bruselas quería limitar a alrededor del 15 % del mercado comunitario, frente a más de un tercio actualmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pekín, por su parte, niega que exista una sobrecapacidad estructural derivada de subsidios o de una demanda interna insuficiente y acusa a la UE de politizar las diferencias comerciales y avanzar hacia medidas proteccionistas.

La reunión se produce además pocos días después de que Francia y Alemania pidieran dotar a la UE de nuevos instrumentos de defensa comercial y de que la Eurocámara calificara la relación con China de "punto crítico".