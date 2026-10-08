Steinmeier dice que pese al ascenso de la ultraderecha "Alemania seguirá siendo europea"

"En estos tiempos de convulsiones electorales en Alemania, quiero garantizarte a ti y al resto de los vecinos: vamos a seguir siendo buenos europeos pese a los cambios económicos y políticos. Alemania no podrá triunfar sin ser europea y estar integrada en la Unión Europea", afirmó Steinmeier en un discurso en el palacio del Elíseo durante su visita de Estado a Francia.

El presidente germano, que consideró la visita, la primera de un jefe de Estado alemán a Francia en trece años, como un "adiós", puesto que tanto él como Macron acaban su mandato el año próximo, la consideró una buena oportunidad para mostrar la fortaleza del eje franco-alemán.

"Afrontamos desafíos difíciles", dijo Steinmeier, que puso como ejemplo "el retorno de la guerra en Europa" en referencia a la invasión rusa de Ucrania, pero también "la polarización de las sociedades, con el ascenso de los extremos" que "no facilitan la acción de Gobierno".

El presidente alemán apeló a afrontar esos retos "con esperanza" y convencidos de la solidez de los vínculos entre ambas naciones.

Steinmeier recordó que ambos presidentes comenzaron sus mandatos casi de forma paralela y agradeció a Macron su "espíritu europeo" y recordó que ambos países tienen visiones conjuntas sobre los grandes retos mundiales.

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"La experiencia muestra que sin la cooperación entre Francia y Alemania, Europa no iría mejor, al contrario. En estos tiempos difíciles no podemos permitirnos ese lujo. Estoy feliz de haber nacido en un tiempo en el que nuestros países han creado vínculos indisocialbes", dijo.

Macron también consideró "esencial" el eje franco-alemán que consideró que debe ser motor de la construcción europea.

"Cuando el complotismo y el escepticismo avanzan, nuestros vínculos deben permitir la construcción de soluciones de futuro para nuestras economías y nuestras sociedades. Tenemos que redoblar los esfuerzos", indicó el presidente francés.

Macron agregó que París y Berlín deben servir de motor, pero apeló a construir Europa "a 27": "Pero nosotros tenemos que ser el pilar que protege y el pilar que impulsa y que luego se traslada y multiplica".

Sin entrar en los posibles asuntos espinosos entra ambos países, el presidente francés consideró positivo el debate presupuestario en el seno de la UE y aseguró que es mejor "invertir en la agricultura europea, en las políticas de cohesión, pero también en la competitividad, en la defensa común y en la transición energética".