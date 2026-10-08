Transparencia Int. pide publicar contrato del gobierno serbobosnio con asesores de Trump

TI ha solicitado al Gobierno serbobosnio "que haga públicos los contratos suscritos con James Blair y Chris LaCivita, operadores del Partido Republicano cercanos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, informó la ONG en un comunicado difundido en Facebook.

La nota recuerda que, según 'The New York Times', estos dos republicanos recibieron varios cientos de miles de dólares cada uno por prestar asesoramiento electoral al Ejecutivo de la RS.

“Este caso se sitúa en el centro de un gran escándalo político en Estados Unidos y, dado que la opinión pública tiene interés en conocer qué tipo de asesoramiento electoral pagaron las autoridades de la Republika Srpska con dinero de los contribuyentes, consideramos que dichos contratos deberían hacerse públicos”, añade.

Tras la revelación del diario estadounidense, Trump dijo este miércoles, en su red Truth Social, que podría despedir a los citados asesores en caso de que se constate "algún conflicto".

Recordó que es normal que LaCivita y Blair, como "consultores externos" de la Casa Blanca que son, trabajen también para otros clientes.

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"Desconozco para quién más trabajan, pero, tras reflexionar, les preguntaré y, si hay algún conflicto, los despediré de inmediato", escribió Trump.

Los Acuerdos de Paz de Dayton, firmados en 1995 para poner fin a la guerra de Bosnia, establecieron la organización de Bosnia-Herzegovina como un Estado integrado por dos entidades autónomas: la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosnio-musulmana y croata, y la República Srpska, de mayoría serbia.

En esta última, la secesionista y prorrusa Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD), cuyo hombre fuerte es el prorruso y secesionista Milorad Dodik, consolidó su poder en las elecciones del domingo al conquistar los principales cargos de la entidad.