Turquía dice que no enviará tropas a Yemen para apoyar a Arabia saudí contra los hutíes

"Cuando un país que forma parte del Acuerdo de La Meca es atacado, se le respalda en su defensa. Este no es un acuerdo ofensivo, es un acuerdo de defensa. Turquía no enviará tropas al territorio de otro país para atacarlo", aseguró el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, en rueda de prensa.

El ministro dijo que en "Yemen continúan luchando las fuerzas del Gobierno yemení legítimo. Arabia Saudí las apoya. Por otra parte, nosotros hacemos lo que podemos para solucionar el asunto con diálogo entre los bandos", precisó.

Los tres países activaron el pasado día 5 el pacto de defensa, firmado en agosto, y que incluye la posibilidad de enviar tropas a Arabia Saudí para protegerlo, en el contexto de su ofensiva contra los hutíes (apoyados por Irán) en Yemen.

El Ministerio de Defensa de Turquía había indicado previamente que cualquier despliegue de medios o soldados tiene que hacerse según la Constitución y las leyes vigentes, lo que supone la aprobación por parte del Parlamento.

Fidan, que compareció junto a su homóloga húngara Anita Orbán, se refirió a los ataques esta semana con drones a barcos cargados de cereales de propiedad y tripulación turca en el mar Negro, que Ucrania ha atribuido a Rusia.

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"Nunca debemos permitir que el mar Negro se convierta en un nuevo frente de conflicto, ya sea como países de la región o como comunidad internacional", afirmó el ministro, quien insistió en que la guerra, causada por la invasión rusa de Ucrania, es una de las mayores amenazas a la estabilidad regional y mundial.

Fidan dijo que esos ataques no sólo afectan a las tripulaciones y los cargueros, sino que también causan problemas de seguridad alimentaria al restringir la llegada de cereales a los mercados internacionales.