Un documental habla del último amor de García Lorca y de un plan de huida a México

La pieza audiovisual, presentada este jueves en la ciudad española de Granada, muestra por primera vez imágenes en movimiento de Lorca en una gira con su grupo de teatro, La Barraca, en 1932, y reconstruye la historia de amor entre el poeta y Juan Ramírez de Lucas, considerado por los investigadores su último amor.

Menchón explicó este jueves que el documental se basa en diarios, cuadernos, cartas, poemas y recuerdos personales de Ramírez de Lucas, quien expresó que solo debían publicarse tras su fallecimiento, en 2010.

Según el director, estos materiales son "el único testimonio de una pareja de Federico" y detallan los últimos meses de vida del poeta, asesinado por el bando franquista de la guerra civil española el 18 de agosto de 1936.

Entre los documentos, Menchón destacó una carta que es el último escrito de García Lorca antes de morir, y estaba dirigida a Ramírez de Lucas, quien la recibió al día siguiente de la sublevación militar del 18 de julio contra el Gobierno de la II República, apenas un mes antes del asesinato de Lorca.

"Se han hecho muchas películas y libros de Lorca, pero nunca se ha narrado por alguien que ha vivido con Federico los últimos meses. Tiene tal emoción, que hay frases que me vienen de los cuadernos de Juan que me sobrecogen", manifestó Menchón.

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La relación entre ambos se inscribe además, en el plan de García Lorca para marcharse a México, una posibilidad que, según plantea el documental, podría haber cambiado el destino del poeta, si finalmente hubiera podido llevarla a cabo.

Menchón ha desarrollado una investigación de cinco años, en la que lo han acompañado varios especialistas en investigación histórica y en archivos.

El cineasta ha consultado, además en 85 cinematecas y más de un centenar de archivos del mundo, en la colección del historiador Gonzalo Menéndez Pidal. Allí halló la lata de películas con el rollo fotoquímico original de 35 milímetros, con su rostro y sus gestos claramente.

Son unos cinco minutos de imágenes históricas de Lorca en movimiento que, con otras halladas en Uruguay en 16 milímetros, suman unos quince minutos que han sido integrados en el documental, que se estrenará en cines españoles el 16 de octubre.