Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el este de Vanuatu, en el Pacífico sur

El seísmo tuvo lugar a las 20:00 hora local (9:00 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Su hipocentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad en el noreste de la isla de Pentecostés, con una población total de casi 17.000 habitantes, y a 102,8 kilómetros al noroeste de Norsup, con una población de alrededor de 3.000 personas.

Conforme al reporte preliminar de USGS, no se espera que el sismo produzca daños o víctimas.

Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos no activó la señal de emergencia.

Vanuatu, un país insular compuesto por más de 80 islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.

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En diciembre de 2024, más de una decena de personas fallecieron y 200 resultaron heridas por un sismo de magnitud 7,4 que afectó sobre todo a Port Vila, con un epicentro próximo a la ciudad (30 kilómetros al oeste).