Venezuela incorporará a mediano plazo unos 7.400 megavatios a su sistema eléctrico

Anuncio, "a mediano plazo, la incorporación de 7.400 megavatios, derivados de acuerdos que se han suscrito con General Electric y con la empresa Impsa", dijo la mandataria durante su intervención en la asamblea anual de la patronal venezolana Fedecámaras.

Recordó que ahora el país tiene garantías para comprar los repuestos que necesita el SEN y a los que, denunciaba el Gobierno, no se podía acceder debido a las sanciones extranjeras impuestas desde 2017.

Venezuela, sin embargo, vive en una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que esta situación es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Rodríguez además dijo que en los próximos días, antes de que termine el año, el Parlamento avanzará con la segunda discusión de la reforma de ley del sistema eléctrico, que busca permitir la participación privada en los proyectos y las empresas, hasta ahora controladas por el Estado.

El pasado 29 de septiembre, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó sobre un plan para incorporar durante el último trimestre de este año 1.300 megavatios de energía al sistema eléctrico a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas.

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El anuncio llegó justo cuando el país vive protestas casi diarias por cortes eléctricos de hasta 16 horas.

Alcalá señaló entonces que la demanda de energía ha crecido en las últimas semanas empujada por el "repunte de la actividad económica", las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño, y por los terremotos de junio que, dijo, retrasaron los planes que venían ejecutando para recuperar el SEN.