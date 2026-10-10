Panamá declara emergencia para canalizar hasta 100 millones de dólares tras terremoto

En una conferencia de prensa tras un consejo de ministros extraordinario, el ministro de Gobierno, Carlos Orillac, anunció la declaratoria de la emergencia y los recursos que habilita, al tiempo que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseveró que el país no se va a detener.

"La economía panameña no se va a detener", agregó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien aseguró que Panamá "cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes" derivadas del potente evento sísmico.

Chapman dijo que si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos, y agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a EE.UU. por ofrecer recursos no reembolsables.

Las autoridades dijeron que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veragua, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales.

De acuerdo con el censo realizado hasta ahora, en esas 426 viviendas habitan 2.130 personas. El Gobierno ofrece la ayuda que corresponda a las que lo necesitan y ya planea reparaciones o construcción de nuevas casas, según sus portavoces.

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Unos 419 centros educativos, de un universo de más de 3.000 a nivel nacional, se vieron afectados, dijo el ministro de Educación, Ventura Vega, que anunciará probablemente el domingo en cuáles regiones habrá clases el lunes y en cuales no.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, un poblado costero que quedó incomunicado por tierra pero al que han llegado las autoridades vía aérea.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que la cartera ya trabaja en la rehabilitación de los caminos afectados del país, incluida la carretera a Tonosí, para que permita el paso en principio de vehículos livianos.