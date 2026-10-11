Al menos 11 muertos y 27 heridos en Turquía por el choque de un autobús y un camión

El accidente ocurrió a las 11.11 hora local (08.11 GMT) en las proximidades de Akhisar, en la provincia de Manisa, cuando un autobús que viajaba desde la ciudad de Bursa hacia la de Esmirna colisionó en un tramo de autopista con un camión, informó la Gobernación provincial.

Según la cadena turca NTV, algunos de los 27 heridos se encuentran en estado grave o crítico, por lo que no se descarta que aumente el número de víctimas mortales.

El impacto provocó que el autobús volcara y varios pasajeros salieran despedidos a la carretera, según esa fuente.

El vehículo, que había partido de Bursa, transportaba a un grupo de turistas, aunque por el momento no se ha informado de la identidad ni de la nacionalidad de las víctimas.

Las causas del siniestro todavía se desconocen y la policía está investigando lo sucedido.

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Tras el accidente, numerosos equipos sanitarios, bomberos y policías se desplazaron al lugar para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a hospitales de la zona, según medios turcos.