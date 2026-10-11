Alerta de tormentas: estas zonas podrían registrar granizos este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre posibles fenómenos de tiempo severo durante la madrugada de este domingo.

El aviso incluye lluvias con tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizos en zonas de la Región Oriental.

Según el aviso, emitido a las 00:39 de este domingo, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose en la zona de cobertura, por lo que no se descartan fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

¿Qué departamentos serán afectados?

Las áreas bajo alerta son: