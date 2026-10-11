Frondosa delegación de autoridades y diputadas a Ginebra en nombre de los derechos de la mujer

Paraguay prepara una delegación de 19 integrantes para participar del examen internacional sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres. El viaje a Ginebra, previsto para el próximo 13 de octubre, reunirá a ministros, una ministra de la Corte Suprema de Justicia, el defensor general, el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuatro diputados cartistas de la comisión de Equidad y Género y funcionarios de distintas instituciones.

La dimensión de la comitiva plantea una pregunta sobre el uso de los recursos públicos: ¿por qué se necesita una delegación de 19 personas para presentar el informe del Estado paraguayo ante un comité de Naciones Unidas y cuánto costará el viaje a los contribuyentes?

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La nómina figura en la nota MP-ONUG/OI/N.º 100/2026, remitida el 21 de septiembre por la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y organismos especializados con sede en Ginebra, para solicitar la acreditación de los representantes nacionales.

El documento identifica a los participantes, pero no incluye el presupuesto de la misión, el costo de los pasajes, los viáticos individuales ni la institución que cubrirá cada gasto, lo que supone que correrá por cuenta del Estado.

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¿Quiénes integran la delegación paraguaya que viajará a Ginebra?

La ministra de la Mujer, Alicia Pomata, encabezará la delegación. También participarán el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; la ministra de la Corte Suprema de Justicia María Carolina Llanes; el defensor general, Javier Dejesús Esquivel; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín.

A ellos se suman cuatro integrantes de la Cámara de Diputados, todos del cartismo: María Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; Jazmín Narváez, vicepresidenta; Bettina Aguilera, secretaria; y Rodrigo Gamarra, miembro de la comisión. Este último, en su momento, fue denunciado por la exsenadora Kattya González por violencia contra la mujer, luego de un posteo en sus redes que la trataba de sinverguenza. El diputado borró su posteo tras la denuncia y quedó impune.

La lista se completa con diez funcionarios y representantes de distintas dependencias del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de la directora de la Comisión de Equidad de Diputados.

El documento diplomático no especifica cuánto desembolsará el Estado para financiar el viaje de la delegación. Tampoco la duración de la estadía ni el monto de los viáticos asignados a cada uno. Asi como la función concreta que cumplirá cada participante y si la composición de la delegación responde a las necesidades técnicas y políticas del examen.

Paraguay ya realizó un simulacro para preparar el informe

La delegación viajará después de un proceso de coordinación interinstitucional para preparar la presentación del VIII Informe Periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Según la información difundida por instituciones estatales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores organizaron una reunión de la Red de Puntos Focales del SIMORE Plus, en la que se realizó un simulacro del diálogo con el comité, pero allí no participaron las autoridades que viajarán.

La actividad buscó revisar los avances, los desafíos y las acciones desarrolladas por las instituciones públicas en materia de derechos de las mujeres, así como coordinar las respuestas que Paraguay presentará durante la evaluación.

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La participación de varias instituciones puede ser necesaria para responder sobre políticas públicas, acceso a la justicia, empleo, protección de niñas y adolescentes e igualdad de derechos. No obstante, la preparación técnica previa abre otra interrogante: ¿qué tareas específicas justifican que 19 representantes integren la misión presencial y qué resultados concretos se espera obtener de su participación?

El examen del CEDAW es una instancia internacional en la que Paraguay debe informar sobre el cumplimiento de sus compromisos en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres.