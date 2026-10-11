Alerta por tormentas este domingo: ¿Qué departamentos están afectados?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta fenómenos puntualmente importantes durante las primeras horas de este domingo 11 de octubre.

Los departamentos afectados son: el sureste de Concepción, el este de San Pedro, el este de Caaguazú, el norte de Alto Paraná, el sur de Amambay y Canindeyú. La alerta abarca zonas de la Región Oriental, donde se esperan lluvias y tormentas que podrían presentarse de forma localizada.

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El informe meteorológico, emitido a las 05:25, advierte sobre la posibilidad de fenómenos de tiempo severo, con descargas eléctricas, vientos fuertes y caída ocasional de granizos. La máxima estimada para la jornada de hoy es de 23°C.

Anuncian días frescos y lluvias en el este del país

Según meteorología, para los próximos días, mañana lunes 12 de octubre, Meteorología prevé un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y algunos intervalos de sol. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 15 y 19 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 22 y 25 °C en gran parte del territorio nacional.

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Asimismo, señalan que las precipitaciones más importantes se concentrarían en el este y noreste del país, donde podrían registrarse lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. En el resto del territorio, las probabilidades de lluvia serían más bajas y dispersas, con eventuales mejoras temporales en las condiciones del cielo.

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Por otra parte, indican que estas condiciones podrían mantenerse hasta el martes 13 de octubre, con un cielo mayormente nublado a cubierto y vientos del sector sur que contribuirían a mantener el ambiente fresco.