Asesinan a 3 personas y hieren a 8 en un tiroteo en un negocio en San Juan

Según los detalles preliminares de las autoridades y en circunstancias que se investigan, hacia las 02.59 (06.59 GMT) de la mañana de hoy, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos frente al Zoila Café. riopedrense.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo del negocio tres cadáveres y ocho personas heridas a causa de los disparos.

Los fallecidos no han sido identificados por ahora y los heridos fueron transportados a distintos hospitale, sin que se hayan ofrecido detalles sobre su estado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios se hicieron cargo de la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía. Las autoridades ofrecerán más detalles de este múltiple asesinato en las próximas horas.