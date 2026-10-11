La feria Mipcom comienza con tributo al grupo Globo y estrenos de series europeas

Esta compañía mediática, que en julio de 2025 conmemoró cien años desde el lanzamiento del periódico O Globo, será objeto de celebración esta noche con una velada en lujoso Hotel Carlton de Cannes, en plena línea de playa de Croisette.

Ese evento servirá de preludio al comienzo de la actividad oficial de la feria, que en esta ocasión dejará el primer gran estreno en el Palacio de Festivales a la jornada del lunes, con la 'première' de 'Honey', una producción de la británica BBC y la alemana ZDF.

Es una serie "que se adentra en las profundidades de la vida clandestina del Berlín Oriental de los años 80 para explorar un mundo oscuro de contraespionaje y relaciones arriesgadas pero irresistibles", detalló Mipcom.

El martes será el segundo gran estreno de esta edición, 'Queen Silvia', de la compañía también alemana Beta Film.

Se trata de un drama "conmovedor y de gran envergadura inspirado en hechos reales" que cuenta la historia de cómo Silvia Sommerlath y el príncipe heredero Carlos Gustavo de Suecia (los actuales monarcas del país nórdico) afrontaban al amor, la identidad y el deber en el Múnich, Estocolmo y la Costa Azul de los años 70.

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Además de los estrenos también habrá encuentros profesionales, presentaciones de contenidos aún en forma de proyecto, debates y conferencias de temática variada, desde cómo desarrollar formatos en TikTok a charlas sobre oportunidades de financiación.

La feria se desarrollará hasta el 15 de octubre y el miércoles Globo será de nuevo protagonista al recoger el premio Mimpcom Recognition for SDG Impact.

Recompensará, según transmitió la feria en un comunicado, "el liderazgo de la empresa a la hora de aprovechar el poder de los medios de comunicación, la narración de historias y las prácticas empresariales responsables para contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" de la ONU.

España, que en la edición de 2024 fue el país invitado para celebrar la pujanza de su sector audiovisual, estará representada con su campaña Audiovisual from Spain, impulsada por el ICEX, pero en Cannes también estarán presentes unas 50 compañías españolas como Filmax, Secuoya Studios, Onza Distribution, Vértigo Films, Squirrel Media y Wild Stories Distribution.

También habrá entidades regionales como Basque Audiovisual y Catalan Films.

Mipcom es un punto de encuentro anual en Cannes para productoras, distribuidoras, cadenas de televisión, plataformas y creadores en general; con el objetivo de negociar contenidos, acuerdos de coproducción y también de distribución en nuevos países.

Asimismo, permite conocer nuevos proyectos destacados y la edición de 2025 reunió a más de 10.600 profesionales de 107 países.