Clima
11 de octubre de 2026 a la - 15:57

Meteorología eleva a seis los departamentos bajo alerta de tormenta: ¿cuáles son?

Archivo: Calles anegadas tras una lluvia en Pilar
Archivo: Calles anegadas tras una lluvia en Pilar

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una actualización de su aviso meteorológico por tormentas eléctricas que afectarán específicamente a seis departamentos del país durante la tarde de este domingo. En esta nota te contamos cuáles son y qué tipo de fenómeno se espera.

Por ABC Color
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El boletín emitido este domingo por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre el desarrollo de núcleos de tormentas sobre la zona de cobertura, lo que genera un potencial para la generación de precipitaciones y ráfagas de viento de variada intensidad en el transcurso de la jornada.

Se prevé la ocurrencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían ir de moderadas a fuertes intensidad y la ocasional caída de granizos en sectores muy específicos del territorio nacional.

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Sectores y departamentos bajo aviso

La zona de cobertura abarca principalmente el centro y oeste de la Región Oriental, registrando una evolución constante de la inestabilidad climática durante las próximas horas. Los departamentos incluidos en esta actualización del aviso meteorológico son:

  • Guairá
  • Caaguazú (sur)
  • Paraguarí (noreste y suroeste)
  • Alto Paraná (centro-este)
  • Central (extremo sur)
  • Ñeembucú (norte)
Mapa satelital de la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo alerta de tormenta
Mapa satelital de la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo alerta de tormenta

La recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar los recaudos correspondientes, especialmente al desplazarse por la vía pública o realizar actividades al aire libre mientras persista la inestabilidad.

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