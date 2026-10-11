Meteorología eleva a seis los departamentos bajo alerta de tormenta: ¿cuáles son?

El boletín emitido este domingo por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre el desarrollo de núcleos de tormentas sobre la zona de cobertura, lo que genera un potencial para la generación de precipitaciones y ráfagas de viento de variada intensidad en el transcurso de la jornada.
Se prevé la ocurrencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían ir de moderadas a fuertes intensidad y la ocasional caída de granizos en sectores muy específicos del territorio nacional.
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Sectores y departamentos bajo aviso
La zona de cobertura abarca principalmente el centro y oeste de la Región Oriental, registrando una evolución constante de la inestabilidad climática durante las próximas horas. Los departamentos incluidos en esta actualización del aviso meteorológico son:
- Guairá
- Caaguazú (sur)
- Paraguarí (noreste y suroeste)
- Alto Paraná (centro-este)
- Central (extremo sur)
- Ñeembucú (norte)
La recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar los recaudos correspondientes, especialmente al desplazarse por la vía pública o realizar actividades al aire libre mientras persista la inestabilidad.
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