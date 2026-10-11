La Policía española inicia el desalojo del último campamento de migrantes en Ceuta

La intervención da continuidad a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en las playas de Benítez y el Trampolín, donde las fuerzas de seguridad procedieron al desmantelamiento de los asentamientos y al traslado de sus ocupantes a los recursos de acogida habilitados por la Administración.

El campamento del Guano, que llegó a concentrar numerosos inmigrantes, había acogido también a parte de las personas desalojadas anteriormente de otros puntos de la ciudad, aunque durante los últimos días se había producido una reducción progresiva de sus ocupantes.

Este nuevo dispositivo policial se desarrolla a poco más de 48 horas de la visita oficial que los reyes de España Felipe VI y Letizia realizarán a Ceuta el próximo martes, en una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses.

Ceuta, ciudad autónoma española situada en la cosa africana, vivió una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente el pasado mes de julio cuando decenas de miles de personas entraron de forma irregular desde Marruecos, principalmente por el espigón del Tarajal y por mar, en muchos casos a nado o bordeando la zona fronteriza.

En los días posteriores se informó de decenas de fallecidos en los intentos de cruce y de la recuperación de numerosos cadáveres en aguas ceutíes.

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La magnitud del episodio desbordó la capacidad de acogida de la ciudad autónoma y, aunque una gran parte de los migrantes ha ido regresando posteriormente a Marruecos de forma voluntaria, muchos permanecen todavía en Ceuta.