Las remesas enviadas a República Dominicana crecieron un 6,5 % entre enero y septiembre

La institución explicó en un comunicado que el incremento equivale a 577 millones de dólares adicionales en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

Solo en septiembre, el país recibió 1.057 millones de dólares por concepto de remesas, un crecimiento de 65,3 millones, equivalente al 6,6 %, frente al mismo mes del año pasado.

El Banco Central destacó que el resultado se produjo en medio de un complejo entorno internacional y atribuyó el comportamiento, principalmente, a las transferencias enviadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos.

Desde ese país se recibieron 780,1 millones de dólares en septiembre, el 80,9 % del total de las remesas formales.

España ocupó el segundo lugar entre los países de origen de estos recursos, con 59,9 millones de dólares, equivalentes al 6,2 % del total recibido durante septiembre, en consonancia con la presencia de una importante comunidad dominicana en ese país.

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A continuación, se situaron Italia, con el 1,3 % de las remesas; Haití, con el 1,2 %, y Suiza, con el 1,1 %. El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.