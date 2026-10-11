María Neira dice que quere hacer reformas en la OMS que haga la organización más relevante

"No se trata solo de las finanzas: se puede tener una organización fantástica, perfectamente financiada, con una arquitectura muy buena y sólida y aun así no ser relevante. Así que mi verdadera ambición será hacer las reformas que nos posicionen como una organización muy creíble, de confianza, que cumple, que se retroalimenta y que rinde cuentas", dijo en foro en el que participaron otros candidatos a la sucesión.

"Creo que la contratación del personal tiene que ser del más alto nivel de calidad. Creo que tenemos que asegurarnos de entender cuál es nuestro mandato y dónde podemos ejercer nuestra influencia", agregó.

Neira dijo que creía conocer lo suficiente la OMS y que tiene la capacidad de impulsar reformas para problemas que ay están bien diagnosticados.

"Tenemos muchísimos grupos contribuyendo, muchísimas recomendaciones. Impulsemos eso, y sin duda aceleraré este proceso para que se implemente", afirmó.