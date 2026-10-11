Meloni expresa al papa su cercanía ante su próxima operación de pulmón

"Deseo expresar al Santo Padre mi cercanía personal y la del Gobierno italiano ante la prueba que deberá afrontar en los próximos días", dijo la mandataria en un comunicado oficial.

Meloni destacó la "serenidad y la tranquilidad" con las que el pontífice ha anunciado esta cita médica, de forma pública y desde la ventana del Palacio Apostólico, ante una plaza de San Pedro repleta de fieles que habían acudido para rezar el Ángelus dominical.

"La serenidad y la tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto", destacó Meloni.

León XIV, de 71 años de edad y papa desde mayo de 2025, ha anunciado que deberá someterse en los próximos días de esta semana a una operación para extirpar un nódulo localizado en un pulmón en fase "muy inicial".

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo", dijo.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que la operación prevé un ingreso postoperatorio de alrededor de una semana de duración.