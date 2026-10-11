Meloni y la política italiana expresan al papa su apoyo por su próxima operación de pulmón

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha transmitido su cercanía "personal" y la de su Gobierno al pontífice y ha destacado la serenidad con la que ha anunciado su problema de salud.

León XIV, de 71 años, ha anunciado este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus dominical, que deberá someterse en los próximos días a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón "en fase muy inicial".

Meloni confió en que "el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto".

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, ha enviado un mensaje al pontífice estadounidense en el que le traslada "el afectuoso pensamiento de todos los italianos".

"El pueblo italiano le está cerca y le expresa sus sentimientos de afecto. Usted podrá contar, además de con la oración de los fieles católicos, con el partícipe pensamiento de innumerables personas en Italia y en todo el mundo, sean o no creyentes", ha afirmado.

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El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, también ha augurado que el papa "pueda afrontar serenamente esta etapa y retomar pronto sus actividades".

A los deseos de pronta recuperación se sumaron otros representantes públicos como el presidente del Senado, Ignazio La Russa, o el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha precisó que la operación tendrá lugar en los próximos días y que se prevé un ingreso postoperatorio de alrededor de una semana de duración.