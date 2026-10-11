ONG alerta que 6.111 adolescentes están en matrimonios y "uniones tempranas" en Paraguay

Con motivo del Día Internacional de la Niña, la Cdia difundió un boletín estadístico en el que advierte que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas constituyen "una grave vulneración de derechos humanos", que afecta "de manera desproporcionada" a niñas y adolescentes mujeres.

Del total de adolescentes en uniones tempranas, 5.625 son mujeres (83 %), frente a 486 hombres, indicó el documento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La EPHC del año pasado no registró casos de matrimonios legales, a diferencia de 2024, cuando se estimaban 745, algo que podría responder a cambios en la forma de registrar el estado civil y "no necesariamente a una disminución real de estas prácticas", advirtió la ONG.

En ese sentido, Cdia pidió derogar "todas las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años", que están contempladas en la Ley 5419/2015 que reformó artículos del Código Civil.

La norma establece que la edad mínima general para contraer matrimonio es de 18 años, pero contempla una excepción para adolescentes de 16 y 17 años, quienes necesitan el consentimiento de sus padres o tutor para contraer nupcias.

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El boletín también recuerda que Paraguay asumió "el compromiso de eliminar estas excepciones" en su respuesta al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.

Por otro lado, el reporte señala que en 2025, al menos 2.804 niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual, frente a 582 varones, lo que indica que las mujeres son casi cinco veces más propensas a ser víctimas de este delito, según la organización.