Tailandia acoge la cumbre del FMI y el BM, una cita financiera global enfocada en la IA

Este año, los organizadores de la mayor cita financiera global destinarán 17 eventos para hablar sobre la IA, foros en los que líderes de la economía mundial dejarán ver sus puntos de vista sobre esta tecnología, en medio de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas de agentes virtuales en el ámbito público y privado.

En el marco de esta cumbre que se extenderá hasta el domingo en Bangkok, está previsto que el FMI presente sus perspectivas de crecimiento económico para cada país, así como los informes globales de estabilidad financiera y de monitoreo fiscal.

Según la Cancillería tailandesa, decenas de gobernadores de bancos centrales, ministros de Economía, asesores financieros, empresarios privados y representantes de organismos multilaterales tomarán parte en estas conversaciones, algunas de las cuales ocurrirán a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, adelantó el miércoles desde Singapur que la inteligencia artificial estará en el centro del debate, seguida por temas como los precios "persistentemente elevados" de la energía y "los niveles récord de deuda pública".

Para hablar de la IA, Georgieva compartirá un espacio con el vicepresidente y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y con Jack Clark, cofundador de Anthropic, la empresa del sector que ha pedido desarrollar esta tecnología a un ritmo más lento debido a riesgos de seguridad potenciales y comprobados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de este encuentro, llamado 'De los riesgos a las oportunidades', unas 15.000 personas -entre ellas 400 representantes de Gobiernos de todo el mundo- participarán en otros foros que abordarán la relación de la IA con el empleo, la educación, los impuestos, la seguridad y la agricultura.

Según la directora del FMI, investigaciones de la propia institución apuntan a que, "si se hace bien", la IA podría sumar hasta medio punto porcentual adicional al crecimiento mundial cada año, siempre que se maneje correctamente la "amenaza" de que los modelos escapen del control humano.

La economista indicó asimismo que la IA podría "ampliar la desigualdad económica", ante la amenaza de pérdidas de empleo y las multimillonarias ganancias de las tecnológicas.

Fuentes diplomáticas confirmaron a EFE la participación de los jefes de los bancos centrales de Argentina, Chile y Perú, así como del ministro de Economía argentino, Luis Caputo; y del viceministro de Hacienda peruano, Erick Lahura Serrano.

El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, encabezará una charla sobre el país titulada 'Del manejo de la crisis a la recuperación de la esperanza', donde se espera que arroje luces sobre la cooperación de Caracas con el FMI desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Según el listado del FMI, también acudirán a la cita los directores de los bancos centrales de República Dominicana, Uruguay y Paraguay, así como el presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) de Ecuador, Gustavo Camacho.

La cumbre de este año destacó llega, a juicio de la jefa del FMI, en un momento en que hay economías "devastadas por las guerras", en referencia principalmente a Ucrania y al conflicto en Oriente Medio, y otras altamente dependientes de importaciones energéticas y con poco margen para amortiguar perturbaciones.

Por ello, se prevén varias reuniones a lo largo de la semana para abordar desde una perspectiva financiera la guerra de Irán, el mercado mundial de petróleo y otras fuentes de energía y las cadenas de suministro, temas que han estado también en la puja arancelaria entre China y Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025.