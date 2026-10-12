Israel atribuye a una munición de racimo de Hizbulá la explosión en el norte del país

Según una evaluación preliminar de los militares israelíes desplazados al lugar citada por el Ejército en un comunicado, el artefacto habría sido el causante de la explosión, aunque subrayó que el incidente continúa bajo investigación.

Según la nota, los soldados israelíes siguen operando en el área para esclarecer lo ocurrido y comprobar si quedan otros artefactos explosivos sin detonar.

El Ejército difundió, además, imágenes de sus soldados trabajando en el lugar de la explosión, sin aportar por el momento más detalles sobre las circunstancias del incidente.

Un adolescente israelí de 15 años murió por la explosión, tres personas más sufrieron heridas graves y otras diez heridas leves y moderadas, de acuerdo a los últimos datos dados a conocer por los servicios de emergencia israelíes.

Medios israelíes informaron de que los afectados son estudiantes de secundaria acompañados de profesores, que estaban haciendo senderismo por la zona del Consejo de la Alta Galilea, cerca de la localidad israelí de Neot Mordechai.

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"Lamento profundamente la pérdida de la familia del joven fallecido en la explosión durante la excursión en la frontera norte, y deseo una recuperación rápida y completa para todos los heridos", dijo en un mensaje el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Un helicóptero de rescate y helicópteros del Ejército israelí se desplegaron en la zona.

Tras el incidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que está en comunicación con los servicios de emergencia y con el ministro de Educación, Yoav Kish.