Michèle Chantôme recibe en Lisboa el Premio ASI Gérard Basset a la carrera profesional

Chantôme se convierte así en la tercera persona en recibir este galardón, creado en 2019 en memoria de Gérard Basset (1957-2019), que llegó a ser el mejor sumiller del mundo.

La entrega del premio tuvo lugar en una gala en Lisboa celebrada por la ASI y la Comunidad Intermunicipal del Duero (CIM Douro), en el marco del concurso del Mejor Sumiller del Mundo 2026.

Conocida en el sector como "madrina de los sumilleres", Chantôme forma parte del comité ejecutivo de la ASI, habiendo promovido "tanto la excelencia como las relaciones humanas que están en el centro de la hospitalidad", destacó CIM Douro en un comunicado.

Su conexión al sector comenzó en la década de 1960, cuando su trabajo en relaciones públicas para casas de coñac y champán la aproximó a profesores de escuelas de hotelería y de organización de concursos. Ganó notoriedad más adelante supervisando el Trofeo Ruinart. Está ligada a la representación internacional de la ASI desde la década de 1980, entre otros logros.

Chantôme conoció a Basset en 1992, cuando el francés se volvió el mejor sumiller de Reino Unido.

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La CIM Douro destacó que Chantôme tuvo "un papel determinante" en la creación de este reconocimiento que ahora recibe al haber colaborado con la mujer de Gérard, Nina, y el hijo, Romané.

Nina Basset aseguró en el comunicado estar "muy feliz" por la elección, después de que Gérard y Michèle "mantuvieran una relación muy próxima durante muchos años".

"Gérard estaría muy orgulloso de verla como vencedora de este prestigioso premio. Estaría de acuerdo en que es quien más se lo merece", añadió.

Antes de Chantôme, este reconocimiento fue otorgado a Serge Dubs, en 2021, y a Giuseppe Vaccarini, en 2023.

Fundada en Francia en 1969, la Asociación Internacional de Sumilleres es una organización sin fines de lucro que abarca asociaciones nacionales de sumilleres, que impulsa la educación de los profesionales del sector y celebra competiciones oficiales.